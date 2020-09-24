Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Леонид Федун награждён орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени

Леонид Федун награждён орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени
Футбол / РПЛ 0

Владелец «Спартака» Леонид Федун награждён орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени, сообщается на официальном сайте московского клуба.

Награда вручена за вклад в развитие нефтегазовой отрасли России, говорится в указе, подписанном президентом страны Владимиром Путиным.

«Поздравляем Леонида Арнольдовича!» — говорится в сообщении пресс-службы «Спартака».

Ранее стало известно, что «Спартак» оспорит решение РФС о штрафе Федуна за высказывание о снятии команды с чемпионата России в Спортивном арбитражном суде (CAS). Напомним, гнев Федуна вызвало судейство в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Сочи» (2:2). В ворота московского клуба было назначено два пенальти, второй из которых впоследствии был признан назначенным ошибочно. После матча Федун заявил, что собирается снять «Спартак» с чемпионата России. Через несколько дней владелец красно-белых сообщил, что клуб продолжит выступать в РПЛ.

«Спартак» оспорит решение РФС о штрафе Федуна в Спортивном арбитражном суде
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020