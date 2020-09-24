Мурило: с Николичем мне комфортнее, чем с Сёминым

Бразильский защитник «Локомотива» Мурило Серкейра сравнил бывшего главного тренера «железнодорожников» Юрия Сёмина и нынешнего наставника московской команды Марко Николича.



«Юрий Палыч чаще использовал меня в опорной зоне. А Николич вернул на более привычную позицию — в центр обороны. Всё-таки изначально я защитник. Поэтому с Марко мне комфортнее.



Что касается позиции „Локомотива“ при Николиче, думаю, слишком рано делать выводы. Пришли новые игроки — им нужно адаптироваться, сыграться, привыкнуть к схеме. За один день такие вещи не решаются. Плюс не очень правильно сравнивать результаты. Да, у нас есть второе место в прошлом сезоне, но новый чемпионат только-только начался. Ещё всё впереди. Чтобы оценивать сезон, нужно пройти его до конца», — приводит слова Мурило Sport24.

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