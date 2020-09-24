Жоржиньо может перейти в «Арсенал»
Полузащитник «Челси» Жоржиньо попал в сферу интересов лондонского «Арсенала», сообщает Sky Sports.
По информации источника, «канониры» намерены усилить центр полузащиты в нынешнее трансферное окно и всерьёз намерены оформить трансфер Жоржиньо. Ранее сообщалось, что в услугах полузащитника заинтересован туринский «Ювентус».
Напомним, Жоржиньо перешёл в «Челси» из «Наполи» в 2018 году. В сезоне-2019/2020 полузащитник принял участие в 31 матче английской Премьер-лиги, забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу. В нынешнем сезоне Жоржиньо забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу в 2 матчах чемпионата Англии.
«Челси» набрал 66 очков в 38 матчах и занял четвёртое место в турнирной таблице АПЛ. Чемпионом страны стал «Ливерпуль».
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