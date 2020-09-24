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«Ростов» — «Маккаби»: Рукавица сравнял счёт

«Ростов» — «Маккаби»: Рукавица сравнял счёт
Футбол / Лига Европы 0

Нападающий «Маккаби» Никита Рукавица забил гол в матче с «Ростовом». Счёт — 1:1, идёт первый тайм.

На 20-й минуте Эрнест Мабука получил передачу на правом краю штрафной, далее вырезал мяч к линии вратарской, откуда Рукавица без помех в падении головой направил мяч в ворота.

Встреча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы проходит на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обслуживает встречу бригада арбитров из Чехии во главе с Петром Арделеану. Помогают ему ассистенты Иво Надворник и Петр Цалетка. Резервный рефери – Карел Грубеш.

В случае победы над «Маккаби» подопечные Валерия Карпина выйдут в раунд плей-офф квалификации второго по значимости еврокубка, где встретятся с лучшим в паре «Шкендия» (Северная Македония) – «Тоттенхэм Хотспур» (Англия).

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