«Арарат-Армения» вышел в раунд плей-офф Лиги Европы благодаря голу украинского защитника

В матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы армянский «Арарат» принимал словенский «Целе». Встреча прошла на стадионе «Академия» в Ереване (Армения) и завершилась победой хозяев в дополнительное время (1:0).



На 111-й минуте встречи единственный гол забил украинский защитник «Арарата» Сергей Вакуленко.



Таким образом, «Арарат» вышел в раунд плей-офф Лиги Европы. Соперник армянской команды определится в ходе жеребьёвки. Напомним, «Арарат» начинал сезон в квалификации Лиги чемпионов, однако не смог обыграть кипрский клуб «Омония». Позже армянский клуб в 2-м квалификационном раунде Лиги Европы обыграл «Фолу» со счётом 4:3.