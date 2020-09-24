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«Арарат-Армения» вышел в раунд плей-офф Лиги Европы благодаря голу украинского защитника

«Арарат-Армения» вышел в раунд плей-офф Лиги Европы благодаря голу украинского защитника
Футбол / Лига Европы 0

В матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы армянский «Арарат» принимал словенский «Целе». Встреча прошла на стадионе «Академия» в Ереване (Армения) и завершилась победой хозяев в дополнительное время (1:0).

На 111-й минуте встречи единственный гол забил украинский защитник «Арарата» Сергей Вакуленко.

Таким образом, «Арарат» вышел в раунд плей-офф Лиги Европы. Соперник армянской команды определится в ходе жеребьёвки. Напомним, «Арарат» начинал сезон в квалификации Лиги чемпионов, однако не смог обыграть кипрский клуб «Омония». Позже армянский клуб в 2-м квалификационном раунде Лиги Европы обыграл «Фолу» со счётом 4:3.

Лига Европы. 3-й квалификационный раунд
24 сентября 2020, четверг. 17:00 МСК
Арарат-Армения
Ереван, Армения
Окончен
1 : 0
ДВ
Целе
Целе, Словения
1:0 Вакуленко – 111'
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