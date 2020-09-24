«Арарат-Армения» вышел в раунд плей-офф Лиги Европы благодаря голу украинского защитника
В матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы армянский «Арарат» принимал словенский «Целе». Встреча прошла на стадионе «Академия» в Ереване (Армения) и завершилась победой хозяев в дополнительное время (1:0).
На 111-й минуте встречи единственный гол забил украинский защитник «Арарата» Сергей Вакуленко.
Таким образом, «Арарат» вышел в раунд плей-офф Лиги Европы. Соперник армянской команды определится в ходе жеребьёвки. Напомним, «Арарат» начинал сезон в квалификации Лиги чемпионов, однако не смог обыграть кипрский клуб «Омония». Позже армянский клуб в 2-м квалификационном раунде Лиги Европы обыграл «Фолу» со счётом 4:3.
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