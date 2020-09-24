В «Зените» опровергли информацию об изоляции игрока из-за высокой температуры

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев опроверг информацию об изоляции футболиста команды из-за высокой температуры.



«Я недавно уехал с базы, никого мы не изолировали. Таких случаев не было. Все здоровы. Скажите тем, кто вбрасывает такую информацию, чтобы они заботились о своём здоровье в первую очередь. С такими вещами не шутят», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Ранее в СМИ появилась информация, что один из молодых игроков «Зенита» якобы был изолирован от основной команды сине-бело-голубых из-за высокой температуры. Матч 9-го тура РПЛ «Зенит» — «Уфа» состоится 26 сентября.



После 8 туров «Зенит», набрав 17 очков, занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата России. На 2-м месте располагается «Спартак», у которого столько же очков.