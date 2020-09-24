«Ростов» — «Маккаби» Х: Абу Фани вывел гостей вперёд

В матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы «Ростов» принимает «Маккаби» из Хайфы (Израиль). Встреча в эти минуты проходит на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. К 61-й минуте счёт 2:1 в пользу гостей. «Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 60-й минуте встречи полузащитник «Маккаби» Мохаммад Абу Фани вывел свою команду вперёд в счёте.

Обслуживает встречу бригада арбитров из Чехии во главе с Петром Арделеану, помогают ему ассистенты Иво Надворник и Петр Цалетка. Резервный рефери — Карел Грубеш.



В случае победы над «Маккаби» подопечные Валерия Карпина выйдут в раунд плей-офф квалификации второго по значимости еврокубка, где встретятся с лучшим в паре «Шкендия 79» (Северная Македония) — «Тоттенхэм Хотспур» (Англия).