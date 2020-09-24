«Ростов» — «Маккаби»: Глебов получил красную карточку

Полузащитник «Ростова» Даниил Глебов получил прямую красную карточку в матче 3-го раунда квалификации Лиги Европы с «Маккаби» Хайфа. Счёт — 1:2, идёт второй тайм.

На 68-й минуте российский футболист в центре поля грубо сыграл против Абу Фани.

Эльдор Шомуродов открыл счёт в матче с «Маккаби». На 9-й минуте Матиас Норманн из центрального круга исполнил заброс в штрафную за спины защитникам, а Шомуродов с лёта переправил мяч в дальний угол ворот.

Нападающий «Маккаби» Никита Рукавица на 20-й минуте сравнял счёт. Эрнест Мабука получил передачу на правом краю штрафной, далее вырезал мяч к линии вратарской, откуда Рукавица без помех, в падении, головой направил мяч в ворота. На 60-й минуте встречи полузащитник «Маккаби» Мохаммад Абу Фани вывел свою команду вперёд в счёте.

Обслуживает встречу бригада арбитров из Чехии во главе с Петром Арделеану, помогают ему ассистенты Иво Надворник и Петр Цалетка. Резервный рефери — Карел Грубеш.