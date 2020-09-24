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«Ростов» вылетел из Лиги Европы, проиграв «Маккаби» из Хайфы

«Ростов» вылетел из Лиги Европы, проиграв «Маккаби» из Хайфы
Футбол / Лига Европы 0

В матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА «Ростов» принимал «Маккаби» из Хайфы. Встреча прошла на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону и завершилась победой гостей со счётом 2:1.

На 9-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Ростова» Эльдор Шомуродов. Через 11 минут форвард «Маккаби» Никита Рукавица сравнял счёт. На 60-й минуте полузащитник Мохаммад Абу Фани вывел гостей вперёд в счёте. Через 8 минут главный арбитр встречи показал красную карточку хавбеку «Ростова» Данилу Глебову, после чего хозяева остались в меньшинстве.

Таким образом, «Маккаби» из Хайфы вышел в раунд плей-офф Лиги Европы, где сыграет с лучшим в паре «Шкендия 79» (Северная Македония) — «Тоттенхэм Хотспур» (Англия). «Ростов» завершил выступление в турнире.

Лига Европы. 3-й квалификационный раунд
24 сентября 2020, четверг. 19:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону, Россия
Окончен
1 : 2
Маккаби Х
Хайфа, Израиль
1:0 Шомуродов – 9'   1:1 Рукавица – 20'   1:2 Абу Фани – 60'
Удаления: Глебов – 68' / нет
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