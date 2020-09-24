«Ростов» вылетел из Лиги Европы, проиграв «Маккаби» из Хайфы

В матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА «Ростов» принимал «Маккаби» из Хайфы. Встреча прошла на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону и завершилась победой гостей со счётом 2:1.



На 9-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Ростова» Эльдор Шомуродов. Через 11 минут форвард «Маккаби» Никита Рукавица сравнял счёт. На 60-й минуте полузащитник Мохаммад Абу Фани вывел гостей вперёд в счёте. Через 8 минут главный арбитр встречи показал красную карточку хавбеку «Ростова» Данилу Глебову, после чего хозяева остались в меньшинстве.



Таким образом, «Маккаби» из Хайфы вышел в раунд плей-офф Лиги Европы, где сыграет с лучшим в паре «Шкендия 79» (Северная Македония) — «Тоттенхэм Хотспур» (Англия). «Ростов» завершил выступление в турнире.