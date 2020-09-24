Клуб Эредивизии разместил на форме название секс-шопа

Нидерландский «Эммен», выступающий в Эредивизии, заключил спонсорский договор с компанией, продающей секс-игрушки.

Клуб начал продавать футболки с названием секс-шопа. «Уже заказано более 1200 экземпляров», — сообщает пресс-служба «Эммена». Фото новой формы опубликовано в «твиттере» клуба.

Сообщалось, что Королевский футбольный союз Нидерландов (KNVB) не одобрял размещения названия магазина секс-игрушек на форме «Эммена», но сторонам удалось найти компромисс.

После двух туров «Эммен», не набрав ни одного очка, занимает 14-е место в чемпионате Нидерландов.

«Эммен» — футбольный клуб из одноимённого города. Основан 25 августа 1925 года, на профессиональном уровне выступает с 1985-го. Домашние матчи проводит на стадионе «Де Ауде Мердейк». В сезоне-2019/2020 клуб занял 12-е место в таблице Эредивизии.