Карпин — о вылете из ЛЕ: таков уровень чемпионата. Еврокубки это показывают не первый год
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о вылете ростовской команды из Лиги Европы после матча 3-го квалификационного раунда турнира с «Маккаби» из Хайфы (1:2).
«Уровень нашего чемпионата, к сожалению, такой. Не ища оправданий, это наша данность. Не уровня Грузии, наверное, а Израиля — да. Еврокубки это показывают не первый год.
В концовке не хватало креатива? Нам не хватало одного игрока. У Мамаева проблемы. Надеемся, что небольшие. Под сомнением, сыграет ли он в следующем туре», — сказал Карпин на пресс-конференции.
«Маккаби» из Хайфы вышел в раунд плей-офф Лиги Европы, где сыграет с лучшим в паре «Шкендия 79» (Северная Македония) — «Тоттенхэм Хотспур» (Англия). «Ростов» завершил выступление в турнире.
Карпин: если кто-то думал, что «Ростов» сильнее «Маккаби», то они заблуждались
- 24 сентября 2020
-
23:20
-
23:09
-
22:57
-
22:54
-
22:52
-
22:44
-
22:37
-
22:32
-
22:21
-
22:21
-
22:10
-
22:07
-
21:59
-
21:57
-
21:53
-
21:43
-
21:24
-
21:00
-
20:52
-
20:51
-
20:47
-
20:36
-
20:30
-
20:23
-
20:14
-
20:03
-
19:52
-
19:48
-
19:41
-
19:38
-
19:38
-
19:28
-
19:10
-
19:07
-
19:00
Партнерский контент