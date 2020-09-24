Карпин — о вылете из ЛЕ: таков уровень чемпионата. Еврокубки это показывают не первый год

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о вылете ростовской команды из Лиги Европы после матча 3-го квалификационного раунда турнира с «Маккаби» из Хайфы (1:2).



«Уровень нашего чемпионата, к сожалению, такой. Не ища оправданий, это наша данность. Не уровня Грузии, наверное, а Израиля — да. Еврокубки это показывают не первый год.



В концовке не хватало креатива? Нам не хватало одного игрока. У Мамаева проблемы. Надеемся, что небольшие. Под сомнением, сыграет ли он в следующем туре», — сказал Карпин на пресс-конференции.

«Маккаби» из Хайфы вышел в раунд плей-офф Лиги Европы, где сыграет с лучшим в паре «Шкендия 79» (Северная Македония) — «Тоттенхэм Хотспур» (Англия). «Ростов» завершил выступление в турнире.