Лебедев: не думаю, что виноваты конкретно «Ростов» и «Динамо». Наш футбол всё хуже и хуже

Депутат Государственной думы Игорь Лебедев прокомментировал вылет «Ростова» из квалификации Лиги Европы.

«Не думаю, что в данной ситуации виноват конкретно «Ростов», хотя, конечно, матч проиграл именно он. Как и не виновато конкретно «Динамо». Эти матчи показывают реальный, действительный уровень развития российского футбола. Мы можем сколько угодно кричать о судейских ошибках, о притеснениях, что нас везде зажимают, не пускают. Мы видим, что наши клубы не способны играть не то что с грандами европейского футбола, но даже с командами, которые борются за квалификацию.

«Ростов» и «Динамо» в первом же матче уступают командам, которые далеко не блещут и в Лиге Европы вряд ли займут высокие места. Здесь стоит более серьёзно задуматься о проблемах российского футбола. Первый вопрос, конечно, связан с лимитом, который не нравится ни в той форме, в которой он был в прошлом сезоне, ни в той, в которой его придумали сейчас. На развитии сборной он не сказывается, а вот на игру наших клубов в Европе накладывает негативные последствия. Хотя основная причина — в отсутствии российского футбола. Я считаю, что господину Дюкову есть над чем задуматься с точки зрения развития футбола в России. Картина удручающая, если мы проигрываем «Маккаби» на своём поле, а про «Локомотив» Тбилиси я даже вспоминать не хочу.



Не знаю, что там у Карпина: недотянул ли он игроков, недонастроил, или сказалось отсутствие болельщиков. Шомуродов долго не забивал, забил на 9-й минуте, и все подумали: всё, мы прошли «Маккаби». «Динамо» вылетело, «Ростов» вылетел, «Краснодар» в крайне тяжёлой ситуации, и неизвестно, как сложится ответный матч. «Локомотиву» с его полностью провальной трансферной политикой вообще не на что надеяться в Лиге чемпионов — играть там вообще некому. Наш футбол становится всё хуже и хуже», — сказал Лебедев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.