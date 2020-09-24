Дмитрий Губерниев: эх, «Ростов», ты не батюшка, ты щегол

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о вылете «Ростова» из Лиги Европы после матча 3-го квалификационного раунда турнира с «Маккаби» из Хайфы (1:2).
«Эх, «Ростов», ты не батюшка, ты щегол», — написал Губерниев в своём телеграм-канале.
На 9-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Ростова» Эльдор Шомуродов. Через 11 минут форвард «Маккаби» Никита Рукавица сравнял счёт. На 60-й минуте полузащитник Мохаммад Абу Фани вывел гостей вперёд в счёте. Через 8 минут главный арбитр встречи показал красную карточку хавбеку «Ростова» Данилу Глебову, после чего хозяева остались в меньшинстве.
«Маккаби» из Хайфы вышел в раунд плей-офф Лиги Европы, где сыграет с лучшим в паре «Шкендия 79» (Северная Македония) — «Тоттенхэм Хотспур» (Англия). «Ростов» завершил выступление в турнире.
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