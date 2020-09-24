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Черевченко должен подписать контракт с «Химками» 25 сентября

Черевченко должен подписать контракт с «Химками» 25 сентября
Футбол / РПЛ 0

Как стало известно «Чемпионату», завтра, 25 сентября, бывший главный тренер тульского «Арсенала» Игорь Черевченко должен подписать контракт с «Химками».

Ранее было объявлено, что нынешний наставник «Химок» Дмитрий Гунько будет отправлен в отставку. При этом сегодня он опубликовал в социальных сетях пост, в котором попрощался с клубом. Позднее пост был удалён.

Черевченко возглавлял «Арсенал» с 2018 года, а в этом году покинул пост. В ходе своей тренерской карьеры он также работал в «Балтике» и «Локомотиве».

«Химки», набрав в восьми стартовых турах два очка, занимают предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, находясь в двух очках от зоны стыковых матчей. Ниже располагается лишь «Ротор» (2).

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