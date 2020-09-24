Черевченко должен подписать контракт с «Химками» 25 сентября
Как стало известно «Чемпионату», завтра, 25 сентября, бывший главный тренер тульского «Арсенала» Игорь Черевченко должен подписать контракт с «Химками».
Ранее было объявлено, что нынешний наставник «Химок» Дмитрий Гунько будет отправлен в отставку. При этом сегодня он опубликовал в социальных сетях пост, в котором попрощался с клубом. Позднее пост был удалён.
Черевченко возглавлял «Арсенал» с 2018 года, а в этом году покинул пост. В ходе своей тренерской карьеры он также работал в «Балтике» и «Локомотиве».
«Химки», набрав в восьми стартовых турах два очка, занимают предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, находясь в двух очках от зоны стыковых матчей. Ниже располагается лишь «Ротор» (2).
Аршавин — об отставке Гунько: в «Химках» от результатов вообще ничего не зависит
- 24 сентября 2020
-
23:20
-
23:09
-
22:57
-
22:54
-
22:52
-
22:44
-
22:37
-
22:32
-
22:21
-
22:21
-
22:10
-
22:07
-
21:59
-
21:57
-
21:53
-
21:43
-
21:24
-
21:00
-
20:52
-
20:51
-
20:47
-
20:36
-
20:30
-
20:23
-
20:14
-
20:03
-
19:52
-
19:48
-
19:41
-
19:38
-
19:38
-
19:28
-
19:10
-
19:07
-
19:00
Партнерский контент