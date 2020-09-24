«Двойной удар по престижу РПЛ и позор». Борис Игнатьев — о вылете «Динамо» и «Ростова»

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал вылет «Ростова» и «Динамо» из Лиги Европы.
«Обескураживающая ситуация. Вот так бесславно и аморфно выглядеть… Такие поражения говорят об уровне нашего чемпионата. Грузинский и израильский футбол находится далеко от лидирующих позиций. Это своего рода двойной удар по престижу чемпионата России. Мы снова демонстрируем всё самое худшее, что есть в нашем футболе. Позор.
Каждый год один и тот же сценарий: вот, наверное, повезёт в следующем году. Да и в этом году мы проиграем: и «Зенит» проиграет, и «Локомотив». Всё время говорим обо всём, но только не о качестве учебно-тренировочной работы. Пора бы уже сесть за стол переговоров и поднять этот вопрос», — сказал Игнатьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
- 24 сентября 2020
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