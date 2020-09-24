Тбилисский «Локомотив» проиграл «Гранаде»

В матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы испанская «Гранада» обыграла грузинский «Локомотив» Тбилиси. Встреча проходила на стадионе «Лос-Карменес» в Гранаде и завершилась со счётом 2:0.
Первый гол на 48-й минуте встречи забил нападающий «Гранады» Дарвин Мачис. На 59-й минуте матча вторую красную карточку получил Георгий Габадзе. В добавленное время преимущество «Гранады» удвоил Хорхе Молина.
В плей-офф квалификации Лиги Европы «Гранада» сыграет со шведским «Мальмё», который разгромил хорватскую «Локомотиву».
Напомним, в матче 2-го раунда квалификации Лиги Европы УЕФА тбилисский «Локомотив» обыграл московское «Динамо» (2:1). Встреча состоялась в Тбилиси на запасном поле стадиона «Михаил Месхи». Счёт был открыт в начале второго тайма, отличился Ираклий Сихарулидзе. На 76-й минуте Мамия Гавашелишвили забил второй гол. В концовке один мяч с пенальти отыграл Николай Комличенко.
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