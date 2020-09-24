Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Тбилисский «Локомотив» проиграл «Гранаде»

Тбилисский «Локомотив» проиграл «Гранаде»
Футбол / Лига Европы 0

В матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы испанская «Гранада» обыграла грузинский «Локомотив» Тбилиси. Встреча проходила на стадионе «Лос-Карменес» в Гранаде и завершилась со счётом 2:0.

Первый гол на 48-й минуте встречи забил нападающий «Гранады» Дарвин Мачис. На 59-й минуте матча вторую красную карточку получил Георгий Габадзе. В добавленное время преимущество «Гранады» удвоил Хорхе Молина.

В плей-офф квалификации Лиги Европы «Гранада» сыграет со шведским «Мальмё», который разгромил хорватскую «Локомотиву».

Напомним, в матче 2-го раунда квалификации Лиги Европы УЕФА тбилисский «Локомотив» обыграл московское «Динамо» (2:1). Встреча состоялась в Тбилиси на запасном поле стадиона «Михаил Месхи». Счёт был открыт в начале второго тайма, отличился Ираклий Сихарулидзе. На 76-й минуте Мамия Гавашелишвили забил второй гол. В концовке один мяч с пенальти отыграл Николай Комличенко.

Лига Европы. 3-й квалификационный раунд
24 сентября 2020, четверг. 21:00 МСК
Гранада
Гранада, Испания
Окончен
2 : 0
Локомотив Тб
Тбилиси, Грузия
1:0 Мачис – 48'   2:0 Молина – 90+1'
Удаления: нет / Габадзе – 59'
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020