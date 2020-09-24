Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Геркус: баннер «Спасибо за евросезон» может стать переходящим

Геркус: баннер «Спасибо за евросезон» может стать переходящим
Футбол / Лига Европы 0

Бывший генеральный директор московского «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал вылет «Ростова» и «Динамо» из Лиги Европы.

Напомним, после поражения «Динамо» в матче квалификационного раунда Лиги Европы с тбилисским «Локомотивом» (1:2) болельщики московской команды вывесили баннер «Спасибо за евросезон!» на встрече 8-го тура Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом» (1:0).

«Баннер «Спасибо за евросезон» может стать переходящим. С другой стороны, есть куда ещё падать. В начале нулевых мы были где-то ниже двадцатого места. Чемпион даже в групповой этап Лиги чемпионов напрямую не попадал», — написал Геркус на своей странице в «Твиттере».

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020