Геркус: баннер «Спасибо за евросезон» может стать переходящим
Бывший генеральный директор московского «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал вылет «Ростова» и «Динамо» из Лиги Европы.
Напомним, после поражения «Динамо» в матче квалификационного раунда Лиги Европы с тбилисским «Локомотивом» (1:2) болельщики московской команды вывесили баннер «Спасибо за евросезон!» на встрече 8-го тура Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом» (1:0).
«Баннер «Спасибо за евросезон» может стать переходящим. С другой стороны, есть куда ещё падать. В начале нулевых мы были где-то ниже двадцатого места. Чемпион даже в групповой этап Лиги чемпионов напрямую не попадал», — написал Геркус на своей странице в «Твиттере».
- 24 сентября 2020
-
23:20
-
23:09
-
22:57
-
22:54
-
22:52
-
22:44
-
22:37
-
22:32
-
22:21
-
22:21
-
22:10
-
22:07
-
21:59
-
21:57
-
21:53
-
21:43
-
21:24
-
21:00
-
20:52
-
20:51
-
20:47
-
20:36
-
20:30
-
20:23
-
20:14
-
20:03
-
19:52
-
19:48
-
19:41
-
19:38
-
19:38
-
19:28
-
19:10
-
19:07
-
19:00
Партнерский контент