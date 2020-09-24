«Тоттенхэм» выбил «Шкендию» и сыграет с «Маккаби»

В матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы английский «Тоттенхэм Хотспур» обыграл македонскую «Шкендию 79». Встреча проходила на стадионе «Тодор Проески (Филип II Арена)» в Скопье и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

Голы в составе «Тоттенхэма» забивали Эрик Ламела, Сон Хын Мин и Гарри Кейн. Единственный мяч македонской команды забил Вальмир Нафиу.

В плей-офф квалификации Лиги Европы «Тоттенхэм» встретится с израильским «Маккаби» Хайфа, который выбил из турнира «Ростов».

Матч в Ростове завершился со счётом 2:1 в пользу гостей. На 9-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Ростова» Эльдор Шомуродов. Через 11 минут форвард «Маккаби» Никита Рукавица сравнял счёт. На 60-й минуте полузащитник Мохаммад Абу Фани вывел гостей вперёд в счёте. Через 8 минут главный арбитр встречи показал красную карточку хавбеку «Ростова» Данилу Глебову, после чего хозяева остались в меньшинстве.