Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Тоттенхэм» выбил «Шкендию» и сыграет с «Маккаби»

«Тоттенхэм» выбил «Шкендию» и сыграет с «Маккаби»
Футбол / Лига Европы 0

В матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы английский «Тоттенхэм Хотспур» обыграл македонскую «Шкендию 79». Встреча проходила на стадионе «Тодор Проески (Филип II Арена)» в Скопье и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

Голы в составе «Тоттенхэма» забивали Эрик Ламела, Сон Хын Мин и Гарри Кейн. Единственный мяч македонской команды забил Вальмир Нафиу.

В плей-офф квалификации Лиги Европы «Тоттенхэм» встретится с израильским «Маккаби» Хайфа, который выбил из турнира «Ростов».

Матч в Ростове завершился со счётом 2:1 в пользу гостей. На 9-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Ростова» Эльдор Шомуродов. Через 11 минут форвард «Маккаби» Никита Рукавица сравнял счёт. На 60-й минуте полузащитник Мохаммад Абу Фани вывел гостей вперёд в счёте. Через 8 минут главный арбитр встречи показал красную карточку хавбеку «Ростова» Данилу Глебову, после чего хозяева остались в меньшинстве.

Лига Европы. 3-й квалификационный раунд
24 сентября 2020, четверг. 21:00 МСК
Шкендия
Тетово, Северная Македония
Окончен
1 : 3
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
0:1 Ламела – 5'   1:1 Нафиу – 55'   1:2 Мин – 70'   1:3 Кейн – 79'
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020