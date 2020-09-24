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Украинская «Десна» вылетела из Лиги Европы, проиграв «Вольфсбургу»

Украинская «Десна» вылетела из Лиги Европы, проиграв «Вольфсбургу»
Футбол / Лига Европы 0

В матче 3-го квалификационного раунда немецкий «Вольфсбург» одержал победу над украинской «Десной». Встреча проходила на стадионе АОК в Вольфсбурге и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

На 16-й минуте матча счёт открыл Жозуа Гилявоги. Второй гол забил Даниэль Гинчек в добавленное время матча. С 60-й минуты, после удаления защитника Йоонаса Тамма, «Десна» играла в меньшинстве.

В плей-офф квалификации Лиги Европы «Вольфсбург» сыграет с победителем пары «Санкт-Галлен» (Швейцария) — АЕК (Греция).

Результаты других матчей 3-го квалификационного раунда Лиги Европы

«Галатасарай» (Турция) — «Хайдук» (Хорватия) — 2:0

«Копенгаген» (Дания) — «Пяст» (Польша) — 3:0

«Сараево» (Босния и Герцоговина) — «Будучность» (Черногория) — 2:1

Лига Европы. 3-й квалификационный раунд
24 сентября 2020, четверг. 21:15 МСК
Вольфсбург
Вольфсбург, Германия
Окончен
2 : 0
Десна
Чернигов, Украина
1:0 Гилявоги – 16'   2:0 Гинчек – 90+2'
Удаления: нет / Тамм – 60'
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