Украинская «Десна» вылетела из Лиги Европы, проиграв «Вольфсбургу»
В матче 3-го квалификационного раунда немецкий «Вольфсбург» одержал победу над украинской «Десной». Встреча проходила на стадионе АОК в Вольфсбурге и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.
На 16-й минуте матча счёт открыл Жозуа Гилявоги. Второй гол забил Даниэль Гинчек в добавленное время матча. С 60-й минуты, после удаления защитника Йоонаса Тамма, «Десна» играла в меньшинстве.
В плей-офф квалификации Лиги Европы «Вольфсбург» сыграет с победителем пары «Санкт-Галлен» (Швейцария) — АЕК (Греция).
Результаты других матчей 3-го квалификационного раунда Лиги Европы
«Галатасарай» (Турция) — «Хайдук» (Хорватия) — 2:0
«Копенгаген» (Дания) — «Пяст» (Польша) — 3:0
«Сараево» (Босния и Герцоговина) — «Будучность» (Черногория) — 2:1
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