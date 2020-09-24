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АЕК Карреры вышел в раунд плей-офф Лиги Европы, обыграв «Санкт-Галлен»

АЕК Карреры вышел в раунд плей-офф Лиги Европы, обыграв «Санкт-Галлен»
Футбол / Лига Европы 0

В матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы «Санкт-Галлен» принимал греческий АЕК. Встреча прошла на стадионе «Кибунпарк» в Санкт-Галлене (Швейцария) и завершилась победой гостей со счётом 1:0.

На 72-й минуте встречи единственный гол забил нападающий афинского АЕКа Нелсон Оливейра.

Таким образом, афинский АЕК вышел в раунд плей-офф Лиги Европы, где в двухматчевом противостоянии встретится с «Вольфсбургом», а «Санкт-Галлен» завершил выступление в турнире.

Напомним, главным тренером греческой команды является бывший наставник московского «Спартака», итальянский специалист Массимо Каррера. Под его руководством красно-белые стали чемпионами Российской Премьер-Лиги и обладателями Суперкубка России. По итогам сезона-2016/2017 итальянца признали лучшим тренером чемпионата России.

Лига Европы. 3-й квалификационный раунд
24 сентября 2020, четверг. 21:30 МСК
Санкт-Галлен
Санкт-Галлен, Швейцария
Окончен
0 : 1
АЕК Афины
Афины, Греция
0:1 Оливейра – 72'
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