Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Фарерский «Клаксвик» забил тбилисскому «Динамо» шесть мячей

Фарерский «Клаксвик» забил тбилисскому «Динамо» шесть мячей
Футбол / Лига Европы 0

В матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы фарерский «КИ Клаксвик» разгромил грузинское «Динамо» Тбилиси. Встреча проходила на стадионе «Торсволлур» в Торсхавне (Фарерские острова) и завершилась со счётом 6:1.

Нападающий «Клаксвика» Палл Клеттскард оформил хет-трик, по голу забили Дени Павлович, Патрик Йоханнесен и Йонн Йоханнесен. Единственный мяч грузинской команды забил Жозе Витор Родригес.

Фарерский клуб пробился в плей-офф квалификации Лиги Европы, где сыграет с победителем пары «Шериф» (Молдавия) — «Дандолк» (Ирландия).

Другой тбилисский клуб, «Локомотив», также вылетел из турнира на стадии 3-го квалификационного раунда. «Локомотив» Тбилиси проиграл испанской «Гранаде». Встреча проходила на стадионе «Лос-Карменес» в Гранаде и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Лига Европы. 3-й квалификационный раунд
24 сентября 2020, четверг. 21:00 МСК
КИ Клаксвик
Клаксвик, Фарерские острова
Окончен
6 : 1
Динамо Тб
Тбилиси, Грузия
1:0 Павлович – 22'   2:0 Йоханнесен – 58'   3:0 Клеттскард – 60'   4:0 Клеттскард – 69'   4:1 Родригес – 71'   5:1 Клеттскард – 73'   6:1 Йоханнесен – 85'
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020