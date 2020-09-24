Фарерский «Клаксвик» забил тбилисскому «Динамо» шесть мячей

В матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы фарерский «КИ Клаксвик» разгромил грузинское «Динамо» Тбилиси. Встреча проходила на стадионе «Торсволлур» в Торсхавне (Фарерские острова) и завершилась со счётом 6:1.

Нападающий «Клаксвика» Палл Клеттскард оформил хет-трик, по голу забили Дени Павлович, Патрик Йоханнесен и Йонн Йоханнесен. Единственный мяч грузинской команды забил Жозе Витор Родригес.

Фарерский клуб пробился в плей-офф квалификации Лиги Европы, где сыграет с победителем пары «Шериф» (Молдавия) — «Дандолк» (Ирландия).

Другой тбилисский клуб, «Локомотив», также вылетел из турнира на стадии 3-го квалификационного раунда. «Локомотив» Тбилиси проиграл испанской «Гранаде». Встреча проходила на стадионе «Лос-Карменес» в Гранаде и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.