Фарерский «Клаксвик» забил тбилисскому «Динамо» шесть мячей

В матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы фарерский «КИ Клаксвик» разгромил грузинское «Динамо» Тбилиси. Встреча проходила на стадионе «Торсволлур» в Торсхавне (Фарерские острова) и завершилась со счётом 6:1.
Нападающий «Клаксвика» Палл Клеттскард оформил хет-трик, по голу забили Дени Павлович, Патрик Йоханнесен и Йонн Йоханнесен. Единственный мяч грузинской команды забил Жозе Витор Родригес.
Фарерский клуб пробился в плей-офф квалификации Лиги Европы, где сыграет с победителем пары «Шериф» (Молдавия) — «Дандолк» (Ирландия).
Другой тбилисский клуб, «Локомотив», также вылетел из турнира на стадии 3-го квалификационного раунда. «Локомотив» Тбилиси проиграл испанской «Гранаде». Встреча проходила на стадионе «Лос-Карменес» в Гранаде и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.
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