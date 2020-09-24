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Дубль Чалханоглу помог «Милану» обыграть «Будё-Глимт» и выйти в раунд плей-офф Лиги Европы

Дубль Чалханоглу помог «Милану» обыграть «Будё-Глимт» и выйти в раунд плей-офф Лиги Европы
Футбол / Лига Европы 0

В матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы «Милан» принимал норвежский «Будё-Глимт». Встреча прошла на стадионе «Сан-Сиро» в Милане и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

За «Милан» голы забили нападающий Лоренцо Коломбо и полузащитник Хакан Чалханоглу, оформивший дубль в этой встрече. За норвежский клуб забили форвард Каспер Юнкер и хавбек Йенс Хёуге.

Таким образом, «Милан» вышел в раунд плей-офф Лиги Европы, где в двухматчевом противостоянии встретится с «Риу Аве». Первая встреча состоится 1 октября. Норвежский «Будё-Глимт» завершил выступление в турнире. Напомним, действующим победителем Лиги Европы является «Севилья», которая в финале турнира сезона-2019/2020 обыграла миланский «Интер» со счётом 3:2.

Лига Европы. 3-й квалификационный раунд
24 сентября 2020, четверг. 21:30 МСК
Милан
Милан, Италия
Окончен
3 : 2
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
0:1 Юнкер – 15'   1:1 Чалханоглу – 16'   2:1 Коломбо – 32'   3:1 Чалханоглу – 50'   3:2 Хёуге – 55'
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