Дубль Чалханоглу помог «Милану» обыграть «Будё-Глимт» и выйти в раунд плей-офф Лиги Европы
В матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы «Милан» принимал норвежский «Будё-Глимт». Встреча прошла на стадионе «Сан-Сиро» в Милане и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.
За «Милан» голы забили нападающий Лоренцо Коломбо и полузащитник Хакан Чалханоглу, оформивший дубль в этой встрече. За норвежский клуб забили форвард Каспер Юнкер и хавбек Йенс Хёуге.
Таким образом, «Милан» вышел в раунд плей-офф Лиги Европы, где в двухматчевом противостоянии встретится с «Риу Аве». Первая встреча состоится 1 октября. Норвежский «Будё-Глимт» завершил выступление в турнире. Напомним, действующим победителем Лиги Европы является «Севилья», которая в финале турнира сезона-2019/2020 обыграла миланский «Интер» со счётом 3:2.
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