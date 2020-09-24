Дубль Чалханоглу помог «Милану» обыграть «Будё-Глимт» и выйти в раунд плей-офф Лиги Европы

В матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы «Милан» принимал норвежский «Будё-Глимт». Встреча прошла на стадионе «Сан-Сиро» в Милане и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.



За «Милан» голы забили нападающий Лоренцо Коломбо и полузащитник Хакан Чалханоглу, оформивший дубль в этой встрече. За норвежский клуб забили форвард Каспер Юнкер и хавбек Йенс Хёуге.

Таким образом, «Милан» вышел в раунд плей-офф Лиги Европы, где в двухматчевом противостоянии встретится с «Риу Аве». Первая встреча состоится 1 октября. Норвежский «Будё-Глимт» завершил выступление в турнире. Напомним, действующим победителем Лиги Европы является «Севилья», которая в финале турнира сезона-2019/2020 обыграла миланский «Интер» со счётом 3:2.