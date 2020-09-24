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«Манчестер Сити» вышел в 1/8 финала Кубка лиги

«Манчестер Сити» вышел в 1/8 финала Кубка лиги
Футбол / Англия 0

В матче 3-го раунда Кубка английской лиги «Манчестер Сити» одержал победу над «Борнмутом». Встреча проходила на стадионе «Этихад — Сити оф Манчестер» в Манчестере и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

На 18-й минуте счёт открыл нападающий «Сити» Лиам Дилап, ассистировал ему полузащитник Филип Фоден. На 22-й минуте нападающий «Борнмута» Сэм Сарридж сравнял счёт, на 75-й минуте Фоден забил победный гол «Манчестер Сити».

В 1/8 финала Кубка английской лиги «Манчестер Сити» сыграет с «Бёрнли», который обыграл лондонский «Милуолл» (2:0).

«Манчестер Сити» является действующим обладателем Кука английской лиги. «Горожане» побеждали в финале турнира 7 раз. Больше побед лишь на счету «Ливерпуля» (8).

Англия - Кубок лиги. 3-й раунд
24 сентября 2020, четверг. 21:45 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
2 : 1
Борнмут
Борнмут
1:0 Дилап – 18'   1:1 Сарридж – 22'   2:1 Фоден – 75'
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