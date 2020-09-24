«Манчестер Сити» вышел в 1/8 финала Кубка лиги
В матче 3-го раунда Кубка английской лиги «Манчестер Сити» одержал победу над «Борнмутом». Встреча проходила на стадионе «Этихад — Сити оф Манчестер» в Манчестере и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.
На 18-й минуте счёт открыл нападающий «Сити» Лиам Дилап, ассистировал ему полузащитник Филип Фоден. На 22-й минуте нападающий «Борнмута» Сэм Сарридж сравнял счёт, на 75-й минуте Фоден забил победный гол «Манчестер Сити».
В 1/8 финала Кубка английской лиги «Манчестер Сити» сыграет с «Бёрнли», который обыграл лондонский «Милуолл» (2:0).
«Манчестер Сити» является действующим обладателем Кука английской лиги. «Горожане» побеждали в финале турнира 7 раз. Больше побед лишь на счету «Ливерпуля» (8).
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