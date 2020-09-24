«Ливерпуль» вышел в 1/8 финала Кубка лиги, разгромив «Линкольн Сити» — 7:2

В матче 3-го раунда Кубка английской лиги «Линкольн Сити» принимал «Ливерпуль». Встреча прошла на стадионе «Синсил Банк» в Линкольне и завершилась победой гостей со счётом 7:2.
Голы в составе «Ливерпуля» забили Шердан Шакири, Марко Груич, Дивок Ориги, а также Такуми Минамино и Кёртис Джонс, которые оформили по дублю в этой встрече. За «Линкольн Сити» голы забили Адетайо Эден и Льюс Монтсма.
Таким образом, «Ливерпуль» вышел в 1/8 финала Кубка английской лиги, где встретится с лондонским «Арсеналом», который ранее обыграл «Лестер Сити» со счётом 2:0. Матч состоится 29 сентября. «Линкольн Сити» завершил выступление в турнире. Напомним, действующим обладателем Кубка английской лиги является «Манчестер Сити».
В другом матче «Астон Вилла» обыграла «Бристоль Сити» (3:0). В следующей стадии турнира команда из Бирмингема сыграет со «Сток Сити».
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