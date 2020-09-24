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«Ливерпуль» вышел в 1/8 финала Кубка лиги, разгромив «Линкольн Сити» — 7:2

«Ливерпуль» вышел в 1/8 финала Кубка лиги, разгромив «Линкольн Сити» — 7:2
Футбол / Англия 0

В матче 3-го раунда Кубка английской лиги «Линкольн Сити» принимал «Ливерпуль». Встреча прошла на стадионе «Синсил Банк» в Линкольне и завершилась победой гостей со счётом 7:2.

Голы в составе «Ливерпуля» забили Шердан Шакири, Марко Груич, Дивок Ориги, а также Такуми Минамино и Кёртис Джонс, которые оформили по дублю в этой встрече. За «Линкольн Сити» голы забили Адетайо Эден и Льюс Монтсма.

Таким образом, «Ливерпуль» вышел в 1/8 финала Кубка английской лиги, где встретится с лондонским «Арсеналом», который ранее обыграл «Лестер Сити» со счётом 2:0. Матч состоится 29 сентября. «Линкольн Сити» завершил выступление в турнире. Напомним, действующим обладателем Кубка английской лиги является «Манчестер Сити».

В другом матче «Астон Вилла» обыграла «Бристоль Сити» (3:0). В следующей стадии турнира команда из Бирмингема сыграет со «Сток Сити».

Англия - Кубок лиги. 3-й раунд
24 сентября 2020, четверг. 21:45 МСК
Линкольн Сити
Линкольн
Окончен
2 : 7
Ливерпуль
Ливерпуль
0:1 Шакири – 9'   0:2 Минамино – 18'   0:3 Джонс – 32'   0:4 Джонс – 36'   0:5 Минамино – 46'   1:5 Эдун – 60'   1:6 Груич – 65'   2:6 Монтсма – 66'   2:7 Ориги – 89'
Англия - Кубок лиги. 3-й раунд
24 сентября 2020, четверг. 21:00 МСК
Бристоль Сити
Бристоль
Окончен
0 : 3
Астон Вилла
Бирмингем
0:1 Эль-Гази – 11'   0:2 Траоре – 14'   0:3 Уоткинс – 73'
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