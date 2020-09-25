Колыванов о «Ростове»: такие матчи оставляют отпечаток. Наши команды в удручающей ситуации

Тренер Игорь Колыванов прокомментировал вылет «Ростова» и «Динамо» из Лиги Европы.

«Никто не ожидал такого результата. Всё-таки «Маккаби» не такой серьёзный соперник, казалось бы. Наверное, дело даже не в удалении, «Ростов» ведь ещё до него проигрывал. Не думаю, что Карпин доволен результатом и качеством игры. Думаю, и сами ростовчане находятся в шоке. Игра складывалась довольно успешно: сразу 1:0 и моменты какие-то ещё были. Но быстрый гол не на руку сыграл. Думали, что ещё забьют, а тут раз — пропустили мяч, а потом и второй. Непросто в такой ситуации искать лазейки. Обидное поражение, которое заставит задуматься. Что «Динамо», что «Ростов» — неожиданные потери для России.



Такое бывает, что забиваешь быстрый гол, а потом получаешь такую оплеуху, холодный душ. Карпин разберётся в причинах, но такие поражения оставляют отпечаток. Сейчас «Ростову» ещё в чемпионате играть, и выходить на поле они будут не в лучшем настроении. Это футбол, все матчи нельзя выиграть, но соперник был по силам.



Что касается лимита, то о нём все уже говорят лет пятнадцать. Дело в том, что иностранцы нужны качественные. Раньше и «Зенит», и «Динамо» покупали таких. Сейчас «Зенит» есть, но многим уже под 30 лет, а кому-то и за 30, и кто-то из не самых сильных чемпионатов приезжает. Так что здесь палка о двух концах. Всё-таки мы хотим, чтобы наши игроки развивались, но так получается, что и они не всегда соответствуют европейскому уровню. Головной боли хватает, в удручающей ситуации находятся наши команды», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.