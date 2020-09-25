Жозе Моуринью: перед матчем со «Шкендией» наши ворота были на 5 см меньше нормы

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью прокомментировал гостевую победу в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы со «Шкендией 79» (3:1).

«Перед игрой произошла забавная ситуация. Наш вратарь сказал, что ворота маленькие. Я пошёл посмотреть, и действительно ворота были именно такие. Голкиперы проводят в них всё время, поэтому они видят разницу. Я сразу почувствовал, что что-то не так, и мы пригласили делегата УЕФА. Он определил, что ворота на 5 см меньше нормы. Мы попросили установить ворота правильного размера.



«Тоттенхэм» начал очень сильно. Мы думали, что убьём игру «Шкендии», но не сделали этого. Они доставили нам трудности, сравняли счёт. Страх помог команде правильно на это отреагировать, и им стало трудно сдерживать волны наших атак», — приводит слова Моуринью Football London.