«Севилья» установила антирекорд Суперкубка УЕФА
В матче за Суперкубок УЕФА «Бавария» обыграла «Севилью». Встреча проходила на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште (Венгрия) и завершилась со счётом 2:1. В составе победителей отличился Леон Горецка и Хави Мартинес. В составе «Севильи» единственный гол забил Лукас Окампос, реализовав пенальти.
Таким образом, «Севилья» установила антирекорд турнира по числу поражений. Теперь на счету испанского клуба пять поражений в Суперкубке УЕФА и одна победа. Ранее «Севилья» делила первое место по числу поражений с «Барселоной», которая четыре раза проиграла в борьбе за этот трофей и одержала пять побед.
«Бавария» во второй раз в своей истории завоевала Суперкубок УЕФА. Всего мюнхенцы участвовали в борьбе за этот трофей пять раз.
«Бавария» вытащила Суперкубок! Хотя «Севилья» была совсем рядом с сенсацией
«Севилья» три раза могла наказывать, но проиграла по делу.
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