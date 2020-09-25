«Севилья» установила антирекорд Суперкубка УЕФА

В матче за Суперкубок УЕФА «Бавария» обыграла «Севилью». Встреча проходила на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште (Венгрия) и завершилась со счётом 2:1. В составе победителей отличился Леон Горецка и Хави Мартинес. В составе «Севильи» единственный гол забил Лукас Окампос, реализовав пенальти.

Таким образом, «Севилья» установила антирекорд турнира по числу поражений. Теперь на счету испанского клуба пять поражений в Суперкубке УЕФА и одна победа. Ранее «Севилья» делила первое место по числу поражений с «Барселоной», которая четыре раза проиграла в борьбе за этот трофей и одержала пять побед.

«Бавария» во второй раз в своей истории завоевала Суперкубок УЕФА. Всего мюнхенцы участвовали в борьбе за этот трофей пять раз.