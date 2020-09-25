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Ханс-Дитер Флик отреагировал на победу «Баварии» в Суперкубке УЕФА

Ханс-Дитер Флик отреагировал на победу «Баварии» в Суперкубке УЕФА
Футбол / Лига чемпионов 0

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик прокомментировал победу в матче за Суперкубок УЕФА с «Севильей». Игра прошла в Будапеште и завершилась победой мюнхенского клуба со счётом 2:1.

«У нас ушло 15 минут на то, чтобы нормально влиться в игру. Было очень приятно наблюдать, как моя команда старается выправить положение, делает это на характере. В итоге пришлось стиснуть зубы, потерпеть, но наградой стала победа», — приводит слова Флика официальный сайт УЕФА.

«Бавария» во второй раз в своей истории завоевала Суперкубок УЕФА. Всего мюнхенцы участвовали в борьбе за этот трофей пять раз. «Севилья» в свою очередь установила антирекорд турнира по числу поражений. Теперь на счету испанского клуба пять поражений в Суперкубке УЕФА и одна победа.

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