Ханс-Дитер Флик отреагировал на победу «Баварии» в Суперкубке УЕФА

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик прокомментировал победу в матче за Суперкубок УЕФА с «Севильей». Игра прошла в Будапеште и завершилась победой мюнхенского клуба со счётом 2:1.

«У нас ушло 15 минут на то, чтобы нормально влиться в игру. Было очень приятно наблюдать, как моя команда старается выправить положение, делает это на характере. В итоге пришлось стиснуть зубы, потерпеть, но наградой стала победа», — приводит слова Флика официальный сайт УЕФА.

«Бавария» во второй раз в своей истории завоевала Суперкубок УЕФА. Всего мюнхенцы участвовали в борьбе за этот трофей пять раз. «Севилья» в свою очередь установила антирекорд турнира по числу поражений. Теперь на счету испанского клуба пять поражений в Суперкубке УЕФА и одна победа.