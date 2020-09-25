Хулен Лопетеги: «Бавария» забила тогда, когда это казалось наименее реальным

Главный тренер «Севильи» Хулен Лопетеги прокомментировал поражение в матче Суперкубка УЕФА с «Севильей». Игра прошла в Будапеште и завершилась победой мюнхенского клуба со счётом 2:1.

«Проигрывать всегда больно. Особенно, если это финал, если ты действительно имел шансы на победу. Да, нам приходилось весьма туго, но мы находили в себе силы, чтобы уколоть соперника. А он забил тогда, когда это казалось наименее реальным. Мы снова приступили к тренировкам лишь 12 дней назад, но в итоге смогли идти нос в нос с сильнейшим клубом Европы», — приводит слова Лопетеги официальный сайт УЕФА.

«Бавария» во второй раз в своей истории завоевала Суперкубок УЕФА. Всего мюнхенцы участвовали в борьбе за этот трофей пять раз. «Севилья» в свою очередь установила антирекорд турнира по числу поражений. Теперь на счету испанского клуба пять поражений в Суперкубке УЕФА и одна победа.