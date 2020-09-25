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Португалия увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА

Португалия увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА
Футбол / Лига чемпионов 0

Португалия увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА после матчей Лиги Европы.

Напомним, 24 сентября «Ростов» вылетел из Лиги Европы, уступив в третьем квалификационном раунде турнира «Маккаби» Хайфа. Ранее участие в Лиге Европы завершило «Динамо», уступив тбилисскому «Локомотиву» во втором квалификационном раунде.

Все три португальских клуба, начавших выступление в квалификации еврокубков, продолжают выступления. «Бенфика» после поражения от ПАОКа в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов попала в групповой этап Лиги Европы. «Риу Аве» и «Спортинг» в свою очередь вышли в раунд плей-офф Лиги Европы.

Таким образом, Португалия увеличила отрыв от России до 4,9 балла.

Таблица коэффициентов УЕФА:

1. Испания — 81,069
2. Англия — 78,926
3. Италия — 61,867
4. Германия — 61,070
5. Франция — 50,581
6. Португалия— 40,649
7. Россия — 35,714

Рейтинг страны определяется как сумма коэффициентов страны за последние пять сезонов. Итоговое место в этом рейтинге определяет представительство страны в еврокубках через сезон.

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