Президент «Атлетико»: Луис Суарес – один из лучших бомбардиров в Европе
Президент «Атлетико» Энрике Сересо выразил мнение о переходе 33-летнего уругвайского нападающего Луиса Суареса из «Барселоны».
«Я думаю, что к нам переходит великий игрок. Суарес — один из лучших бомбардиров в Европе, и мы очень рады видеть его в нашем клубе. Мы пытались подписать его, когда он выступал в Нидерландах, но наше финансовое положение не позволило нам это сделать. Но судьба есть судьба, и несколько лет спустя Луис всё-таки прибыл в наш клуб», — приводит слова Сересо Marca.
Суарес выступал в составе «Барселоны» с 2014 года. В прошлом сезоне 33-летний форвард провёл 36 матчей во всех турнирах на клубном уровне, забил 21 мяч и отдал 10 голевых передач. С 2007 года Луис вызывается в сборную Уругвая.
Луис Суарес объяснил, почему решил перейти в «Атлетико»
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