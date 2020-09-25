Тикиньо, которым интересовался «Локомотив», рассказал, почему выбрал переезд в Китай

29-летний бразильский нападающий «Порту» Тикиньо объяснил, почему выбрал переход в клуб китайской Суперлиги «Тяньцзинь Тэда». Напомним, что ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны московского «Локомотива».

«Я хочу быть счастливым, каким я и был в «Порту». Я надеюсь помочь своей новой команде вместе со своими партнёрами.

Что побуждает меня поехать в Китай, так это желание увидеть новые места и новую культуру. Мой цикл в «Порту» был очень хорош, теперь я ищу новые цели личного характера. Я счастлив и хочу поблагодарить «Порту» за все», — цитирует игрока SAPO Desporto.

Китайский клуб заплатит за бразильца € 8-10 млн. Зарплата Тикиньо в «Тяньцзинь Тэда» составит € 3 млн, что гораздо больше его зарплаты в «Порту». Сделкой со стороны «Порту» занимается экс-футболист сборной Португалии Деку. Сообщалось, что «Локомотив» предлагал за форварда € 9 млн, а его конкурент выразил готовность заплатить € 10 млн.



Бразилец перешёл в «Порту» в 2017 году. Сумма трансфера из «Витории» составила € 5,6 млн. В сезоне-2019/2020 нападающий провёл 48 матчей во всех турнирах на клубном уровне, забил 19 мячей и отдал 3 результативные передачи.