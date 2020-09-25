Президент «Атлетико»: Бартомеу – великий президент «Барселоны»
Президент мадридского «Атлетико» Энрике Сересо поделился мнением о коллеге из «Барселоны» Хосепе Мария Бартомеу, занимающим аналогичную должность в каталонском клубе.
«Бартомеу — великий президент «Барселоны», и в будущем он будет считаться одним из лучших президентов клуба. Было много прекрасных руководителей сине-гранатовых и Бартомеу будет среди них.
Он действительно великий и превосходный человек. Я говорю это как его друг, а не от лица клуба «Атлетико», — цитирует Сересо Marca.
Напомним, что ранее сообщалось, что президенту «Барселоны» может быть вынесен вотум недоверия.
Во 2-м туре чемпионата Испании «Барселона» на «Камп Ноу» встретится с «Вильярреалом». Матч пройдёт в воскресенье, 27 сентября. Начало – в 22:00 мск.
Президенту «Барселоны» может быть вынесен вотум недоверия
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