Президент «Атлетико»: Бартомеу – великий президент «Барселоны»

Президент мадридского «Атлетико» Энрике Сересо поделился мнением о коллеге из «Барселоны» Хосепе Мария Бартомеу, занимающим аналогичную должность в каталонском клубе.

«Бартомеу — великий президент «Барселоны», и в будущем он будет считаться одним из лучших президентов клуба. Было много прекрасных руководителей сине-гранатовых и Бартомеу будет среди них.

Он действительно великий и превосходный человек. Я говорю это как его друг, а не от лица клуба «Атлетико», — цитирует Сересо Marca.

Напомним, что ранее сообщалось, что президенту «Барселоны» может быть вынесен вотум недоверия.

Во 2-м туре чемпионата Испании «Барселона» на «Камп Ноу» встретится с «Вильярреалом». Матч пройдёт в воскресенье, 27 сентября. Начало – в 22:00 мск.