Спортивный директор «Тамбова»: настраиваемся на победу над «Спартаком»

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков прокомментировал настрой команды на предстоящий матч девятого тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком».
«Турнирная ситуация у нас непростая, надо набирать очки, поэтому настраиваемся на победу над «Спартаком», как и в играх с другими соперниками. Хотя «Спартак» всегда приятно обыгрывать, но в этом сезоне он гораздо сильнее, чем в прошлом, когда мы его побеждали. Сейчас команда вверху таблицы, притом что состав не особо поменялся», — цитируют Худякова «Известия».
26 сентября «Тамбов» примет «Спартак», начало встречи – в 14:00 мск. Хозяева набрали семь очков и расположились на 13-м месте. В последнем матче команда уступила «Локомотиву» (0:1). Гости делят с «Зенитом» лидерство в турнирной таблице, имея одинаковое количество очков.
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