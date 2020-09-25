Гарет Бэйл впервые прокомментировал уход из «Реала»

Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Гарет Бэйл, права на которого принадлежат мадридскому «Реалу», впервые прокомментировал свой уход из стана «сливочных».
«Я ни о чём не сожалею. Просто стараюсь играть в футбол, а всё, что говорится вокруг, я контролировать не могу. Кто бы что ни говорил, это их дело. Я знаю своё мнение о самом себе, а моя семья знает, кто я, и меня волнует только это.
Отправляясь в другую страну с другой культурой, я должен был вырасти как личность. Ты учишься, как поступать в различных ситуациях. Мне доводилось оказываться под серьёзным давлением. Мне свистели с трибун. Так что я научился, как справляться с такими вещами, не воспринимать их всерьёз и слишком близко к сердцу. Это футбол – то, что я люблю. Мне нужно лишь отдавать всего себя игре. Порой это всё, что можно сделать», — цитирует Бэйла Sky Sports.
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