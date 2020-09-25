Защитник московского «Динамо» и юношеской сборной России Калачёв перешёл в «Томь»

Защитник московского «Динамо» и юношеской сборной России Илья Калачёв перешёл в «Томь» на правах аренды. 20-летний игрок будет выступать за новый клуб до конца сезона-2020/2021, сообщает пресс-служба клуба.



Калачёв является воспитанником «Динамо». За молодёжные команды бело-голубых защитник сыграл 64 матча, забил 7 голов и отдал 2 результативные передачи. Футболист выступает за юношескую национальную команду. Илья провёл за сборную четыре матча и не отметился результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость защитника в € 200 тыс.



24 сентября «Томь» объявила о назначении Александра Кержакова на пост главного тренера. Ранее «Чемпионат» сообщал, что специалист отработает с юношеской сборной России элитный раунд чемпионата Европы U19, а потом покинет команду.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» «Томи».