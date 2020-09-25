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Валерий Климов станет помощником Игоря Черевченко в «Химках»

Валерий Климов станет помощником Игоря Черевченко в «Химках»
Футбол / РПЛ 0

Как стало известно «Чемпионату», помощником главного тренера Игоря Черевченко в «Химках» будет Валерий Климов. Бывший футболист работал тренером в «Томи» и «Балтике». Последним местом работы специалиста был тульский «Арсенал», в котором он ассистировал Черевченко.

Бывший наставник «Химок» Дмитрий Гунько был отправлен в отставку 21 сентября. В матче 8-го тура РПЛ подмосковная команда проиграла «Краснодару» со счётом 2:7. «Химки», набрав 3 очка в восьми стартовых турах, занимают предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, находясь в 2 очках от зоны стыковых матчей. Ниже располагается лишь «Ротор» (2).

Ранее «Чемпионат» сообщал, что 25 сентября Черевченко подпишет контракт с подмосковным клубом.

Новым главным тренером «Химок» станет Игорь Черевченко
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