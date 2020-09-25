Губерниев: дальше падать невозможно. Надеюсь, наш футбол не дойдёт до уровня лиги Ватикана

Комментатор Дмитрий Губерниев поделился мыслями о вылете сразу двух представителей Российской Премьер-Лиги из квалификации Лиги Европы.



«Эту чашу нам нужно испить до дна. Сначала «Динамо», теперь «Ростов», и есть ощущение, что это не последнее наше фиаско, потому что уровень футбола у нас некоторое время падал. Но я всё равно оптимист. Дальше падать невозможно. Наш уровень – это чемпионаты Израиля, Черногории, Македонии. Надеюсь, не дойдём до чемпионата Ватикана. Но сейчас, поскольку футбол является мощной объединительной силой, особенно после чемпионата мира, радует сборная, есть игроки молодые. Нам сейчас важно от дна оттолкнуться и начать поступательное движение вверх. Тут история как с допингом в российском спорте. Мы эту чашу продолжаем до дна допивать, но во многих видах спорта уже испили, там идут победы. Мне кажется, что у российского футбола сейчас отличный шанс начать возрождение. Важно всем этим воспользоваться.



Забили, испугались мощи своей. Карпин же здорово всё сказал – с нервами не совладали и проиграли. Один матч без права на ошибку, здесь как раз и проверяются спортсмены. Этот пандемийный формат – удивительный. Здесь прежде всего проверяется даже уровень не мастерства, а психологической готовности. Не хотим выигрывать, в спорте так бывает. Не верим в себя. Сначала проигрываешь головой и только потом – ногами, я в этом уверен», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

Хроника позора. Провалы наших клубов в Европе, за которые стыдно Российский футбол = стабильность.