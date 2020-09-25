Полузащитник «Ростова» Черкес стал игроком «Форте»

Полузащитник «Ростова» Евгений Черкес до конца сезона-2020/2021 на правах аренды будет выступать за «Форте», сообщает пресс-служба клуба.
19-летний игрок является воспитанником «Энергомаша». В 2019 году центральный полузащитник на правах свободного агента перебрался в «Ростов», где выступал в составе молодёжной команды. Всего за карьеру Черкес провёл 43 матча и получил 13 жёлтых карточек, не отметившись результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость центрального полузащитника в € 200 тыс.
Клуб «Форте» выступает в ПФЛ (зона Юг). В текущем розыгрыше турнира команда провела шесть матчей, набрала 10 очков и расположилась на седьмом месте в турнирной таблице. «Форте» не проигрывает уже на протяжении трёх встреч.
- 25 сентября 2020
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