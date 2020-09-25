Чемпион ОИ Лесун: российские футболисты за одну игру получают больше, чем я за три месяца

Российский пятиборец Александр Лесун, выигравший золото Олимпиаде-2016, поделился мнением о российских футболистах.
«Я являюсь неоднократным чемпионом мира, чемпионом Олимпийских игр, а они за одну игру получают больше, чем я за три месяца. Как я могу к этому относиться? Сборная заняла 8-е место на мире — игроки получили заслуженных мастеров спорта.
Я люблю футбол и прекрасно понимаю, за что люди получают деньги в английской Премьер-лиге и в Ла Лиге. Периодически смотрю наш чемпионат… Без слёз не взглянешь. В том же волейболе и гандболе люди намного качественнее играют на международной арене.
Внимание приковывается вообще к странным вещам. Когда была пандемия, я не понял, зачем «Матч ТВ» показывал чемпионат Белоруссии. Для меня это убийственно. Неужели нельзя было крутить Олимпийские игры в записи и показать разные виды спорта? Нет, мы будем показывать матчи какой-нибудь «Ислочи», которая играет на уровне дворового футбола. Бред! Все знают про футбол, третий состав сборной, дело Кокорина и Мамаева, но никто не знает шахматистов, гимнастов, синхронисток и так далее. О пятиборцах так и вообще никто не имеет представления. Не понимаю такого», — цитирует Лесуна Sport24.
- 25 сентября 2020
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