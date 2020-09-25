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Гунько рассказал, что заблокировал переход Васина из ЦСКА в «Химки»

Гунько рассказал, что заблокировал переход Васина из ЦСКА в «Химки»
Футбол / РПЛ 0

Бывший главный тренер «Химок» Дмитрий Гунько рассказал о несостоявшемся переходе в клуб защитника ЦСКА Виктора Васина.

«Правда ли, что я заблокировал переход Васина? Да, я сказал «нет». Как только меня назначили в «Химки», телефон обрушился – естественно, звонили агенты. Это нормально – кого-то я знал раньше, с кем-то познакомился. Поэтому ты можешь назвать любого игрока, которого в медиа связывали с «Химками» – абсолютно все были в списках.

Что касается Васина, мы вели переговоры о переходах двух других центральных защитников, которые, на мой взгляд, сильнее него. Они остались в своих командах, поэтому не хочу говорить их фамилии. Заявка же ограничена – нельзя заявить всех. Можно взять Васина – а вдруг приедет тот, кто шёл у нас под первым и вторым номерами? Конечно, время шло, но казалось, что те, кого мы хотели, уже совсем близко», — цитирует Гунько Sports.ru.

Гунько возглавил «Химки» 1 августа этого года. В отставку его отправили 21 сентября. В настоящее время команда, набрав 3 очка в восьми турах, занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

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