Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Определился тренерский штаб Александра Кержакова в «Томи»

Определился тренерский штаб Александра Кержакова в «Томи»
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

В штаб главного тренера «Томи» Александра Кержакова вошли Владимир Казаков и Руслан Аджинджал. Виктор Себелев (тренер) и Александр Подшивалов (тренер вратарей) продолжат работу на своих должностях. Владимир Помещиков переведён в штаб «Томи-М», а Павел Самойлов продолжит работу в ЦПФ «Томь».

24 сентября клуб официально представил Александра Кержакова в качестве нового главного тренера. Специалист отработает с юношеской сборной России элитный раунд чемпионата Европы U19, а потом покинет команду.

В розыгрыше Футбольной национальной лиги сезона-2020/2021 «Томь» не выиграла ни одного матча и с тремя очками расположилась на 21-м месте в турнирной таблице. 27 сентября в 12-м туре команда сыграет дома с «Шинником», старт встречи – в 13:00 мск.

Глава «Томи»: Кержаков – креатура губернатора. Задача Александра – сохранить команду в ФНЛ
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020