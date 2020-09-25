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Станислав Черчесов поделился впечатлениями от просмотра фильма «Стрельцов»

Станислав Черчесов поделился впечатлениями от просмотра фильма «Стрельцов»
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился эмоциями от просмотра фильма «Стрельцов» на специальном показе для детей из спортивных школ и участников турнира «Кожаный мяч».

«Вспомнил советское время, поностальгировал. Для молодёжи это правильный фильм в правильное время. История реалистичная. Нужно помнить свою историю и не позволять её забывать. Артисты играли великолепно, в фильме есть всё, что надо», – цитирует Черчесова пресс-служба сборной России.

Станислав Черчесов выступал за сборную СССР с 1990 по 1991 год. Бывший голкипер провёл восемь матчей и пропустил шесть мячей. В 2016 году он возглавил сборную России. Под руководством Черчесова национальная команда добралась до четвертьфинала на домашнем ЧМ-2018.

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