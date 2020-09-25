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Абреу — о переходе Суареса: адаптация завершится, как только он встретится с Симеоне

Абреу — о переходе Суареса: адаптация завершится, как только он встретится с Симеоне
Футбол / Испания 0

Бывший нападающий сборной Уругвая Себастьян Абреу, который выступал в Испании за «Депортиво» и «Реал Сосьедад», поделился мнением о переходе Луиса Суареса в «Атлетико».

«Я был рад услышать об этом переходе Суареса, потому что теперь Луис сможет ставить перед собой чёткие цели.

Он попрощался с удивительным и захватывающим временем в «Барселоне». Это меняет его первоначальные планы, но не перечёркивает их полностью.

Его чувство собственного достоинства должно сыграть. А его период адаптации в «Атлетико» займёт 30 секунд, как только он встретится с Симеоне лицом к лицу. Как только Симеоне передаст ему страсть, они посмотрят друг другу в глаза, 30 секунд будет достаточно», – цитирует Абреу Marca.

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