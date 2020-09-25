Месси — Суаресу: ты не заслуживал, чтобы тебя вышвырнули из «Барселоны» таким образом

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси опубликовал обращение к своему другу и бывшему партнёру по атаке сине-гранатовых Луису Суаресу, перешедшему в «Атлетико».
«Я уже начал принимать твой уход, но сегодня зашёл в раздевалку и осознал случившееся в полной мере. Как тяжело будет не разделять с тобой каждый день, как на поле, так и за его пределами. Мы будем очень сильно скучать по тебе. Столько лет, выпитых мате, совместных обедов и ужинов… Столько вещей, которые никогда не будут забыты, каждый день вместе.
Будет странно видеть тебя в футболке другого клуба и ещё страннее – играть против тебя. Ты заслуживал достойного расставания за свои достижения: один из важнейших игроков в истории «Барселоны», трофеи и индивидуальные награды. И ты не заслуживал, чтобы тебя вышвырнули из клуба таким образом. Но меня уже ничего не удивляет. Я желаю тебе всего наилучшего в твоём новом приключении. Очень тебя люблю. Скоро увидимся, друг», — написал Месси в своём «инстаграме».
- 25 сентября 2020
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