ПФЛ начала разбирательство в отношении «Туапсе»

Профессиональная футбольная лига начала разбирательство в отношении «Туапсе», который вышел на поле в перенесённой игре 23-го тура ПФЛ со «СКА» из Ростова без замен и с двумя футболистами, которые отсутствовали в заявке, сообщает телеграм-канал «Мутко против».



Следующий матч «Туапсе» с клубом «Легион-Динамо» был отменён из-за вспышки COVID-19. ПФЛ предстоит провести проверку причин нехватки игроков на матче со «СКА». Кроме того руководству лиги нужно установить, не контактировали ли вышедшие на поле игроки с заражёнными.



Профессиональная футбольная лига продолжает расследование в отношении «Туапсе». Самым лёгким наказанием станет присуждение двух технических поражений (в матчах со «СКА» и «Легионом-Динамо»), но источник не исключает более серьёзной меры.

Клуб ПФЛ провёл матч без замен и с двумя подставными футболистами