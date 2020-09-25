«Тоттенхэму» присудили победу в матче Кубка лиги, отменённом из-за коронавируса

Футболисты «Тоттенхэм Хотспур» миновали раунд 1/16 финала Кубка английской лиги, не выходя на поле.
22 сентября «шпоры» должны были встретиться с «Лейтон Ориент», однако матч был отменён за несколько часов до стартового свистка. Причиной этому послужили сразу несколько положительных тестов на коронавирус в стане соперника лондонской команды.
Как сообщает BBC, по итогу рассмотрения случившегося «Тоттенхэму» была присуждена победа и проход в 1/8 финала. В предстоящем раунде подопечным Жозе Моуринью предстоит сыграть с «Челси». Матч состоится на следующей неделе.
Накануне, 24 сентября, «Тоттенхэм» одержал победу в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы со «Шкендией» (3:1). В раунде плей-офф команда сыграет с «Маккаби» из Хайфы, который выбил из турнира «Ростов».
- 25 сентября 2020
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