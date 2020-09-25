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Коутиньо будет выступать за «Барселону» под 14-м номером

Коутиньо будет выступать за «Барселону» под 14-м номером
Футбол / Испания 0

Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо будет выступать за «Барселону» под 14-м номером в сезоне-2020/2021. Пресс-служба сине-гранатовых сопроводила новость специальным роликом.

7-й номер, под которым ранее выступал Коутиньо, останется за нападающим Антуаном Гризманном. Форвард сменил цифру на футболке перед стартом сезона-2020/2021.

Бразильский полузащитник перешёл в стан «Барселоны» в 2018 году за € 145 млн. Действующий контракт 28-летнего игрока с сине-гранатовыми рассчитан до 2023 года. Сезон-2019/2020 Коутиньо провёл в «Баварии» на правах аренды. Полузащитник участвовал в 38 матчах, забил 11 голов и отдал 9 результативных передач. В составе «Баварии» игрок стал победителем Лиги чемпионов.

Просмотреть видео можно в «твиттере» «Барселоны».

Гризманн возьмёт в «Барселоне» седьмой номер. Он принадлежал Коутиньо
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