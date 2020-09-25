Сергей Анохин стал новым генеральным директором «Химок»

Новым генеральным директором футбольного клуба «Химки» стал футбольный функционер Сергей Анохин, заменивший на этой должности Александра Зайцева. Спортивным директором «Химок» назначен Дмитрий Ульянов, который ранее занимал аналогичную должность в клубе с 2018 по 2020 год, сообщает пресс-служба подмосковной команды.



В матче 8-го тура РПЛ подмосковная команда проиграла «Краснодару» со счётом 2:7. «Химки», набрав 3 очка в восьми стартовых турах, занимают предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, находясь в 2 очках от зоны стыковых матчей. Ниже располагается лишь «Ротор» (2).



28 сентября «Химки» примут московское «Динамо» в 9-м туре Российской Премьер-Лиги, старт встречи – в 19:00 мск.

Черевченко назначен на пост главного тренера «Химок»