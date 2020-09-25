ЦСКА будет в первой корзине при жеребьёвке группового этапа Лиги Европы

ЦСКА получит место в первой корзине при жеребьёвке группового этапа Лиги Европы сезона-2020/2021, сообщает пресс-служба клуба.



Такой расклад «армейцам» обеспечил «Бешикташ», уступивший «Риу Аве» в 3-м квалификационном раунде. Матч состоялся накануне, 24 сентября, в Турции. Основное и дополнительное время встречи завершилось со счётом 1:1, а в серии пенальти точнее оказалась португальская команда (4:2).



Жеребьёвка группового этапа Лиги Европы состоится 2 октября в Швейцарии. Первый матч этой стадии соревнований запланирован на 22 октября.



Накануне из второго по значимости еврокубка вылетел «Ростов». Подопечные Валерия Карпина на своём поле уступили «Маккаби» из Хайфы. Ранее Лигу Европы покинуло московское «Динамо», проиграв «Локомотиву» из Тбилиси.

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